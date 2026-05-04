Патэма наоборот (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
В мире, где гравитация на всех действует по-разному, встречаются юноша, которого тянет к земле, и девушка, падающая в небо. Аниме «Патэма наоборот» — мультфильм, объединивший изобретательную фантастику и трогательную мелодраму.
Любопытная Патэма всю жизнь провела под землей, но до сих пор мечтает увидеть остальной мир. Однажды, убегая от загадочного преследователя, она забредает в запретную зону и падает в пропасть. Гравитация тянет ее наверх, и вскоре девушка оказывается во внешнем мире, где все перевернуто. К счастью, она встречает юношу по имени Эйджи, который не дает ей упасть в небо. Эйджи живет в тоталитарном обществе, где такие, как Патэна, считаются грешниками, а граждан приучают как можно меньше думать о происходящем вокруг. Когда суровый диктатор узнает, что Патэна проникла во внешний мир, он начинает на нее охоту, чтобы укрепить собственную власть.
Сможет ли Эйджи спасти новую подругу, расскажет «Патэма наоборот» (2013). Зрелищное аниме доступно на нашем видеосервисе Wink.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Мелодрама, Аниме
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- ЯЁРежиссёр
Ясухиро
Ёсиура
- ЮФАктриса
Юкиё
Фудзии
- НОАктёр
Нобухико
Окамото
- СОАктёр
Синтаро
Охата
- СФАктёр
Синъя
Фукумацу
- МКАктёр
Масаюки
Като
- ХЯАктёр
Хироки
Ясумото
- МУАктриса
Маая
Утида
- ТХАктёр
Такая
Хаси
- ГСАктёр
Го
Синомия
- ЮСАктриса
Ю
Симамура
- ТСАктёр
Томоюки
Симура
- СИАктёр
Сюнсукэ
Ито
- ГМАктёр
Гэнки
Муро
- ТСАктёр
Тору
Сакурай
- ЯЁСценарист
Ясухиро
Ёсиура
- МОПродюсер
Микио
Оно
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- АААктёр дубляжа
Андрей
Андреев
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Каданин
- АЩАктёр дубляжа
Александр
Щукин
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дубок
- ЮКХудожник
Юдзи
Канэко
- ЯЁМонтажёр
Ясухиро
Ёсиура
- ЯЁОператор
Ясухиро
Ёсиура
- МОКомпозитор
Митиру
Осима