В мире, где гравитация на всех действует по-разному, встречаются юноша, которого тянет к земле, и девушка, падающая в небо. Аниме «Патэма наоборот» — мультфильм, объединивший изобретательную фантастику и трогательную мелодраму.



Любопытная Патэма всю жизнь провела под землей, но до сих пор мечтает увидеть остальной мир. Однажды, убегая от загадочного преследователя, она забредает в запретную зону и падает в пропасть. Гравитация тянет ее наверх, и вскоре девушка оказывается во внешнем мире, где все перевернуто. К счастью, она встречает юношу по имени Эйджи, который не дает ей упасть в небо. Эйджи живет в тоталитарном обществе, где такие, как Патэна, считаются грешниками, а граждан приучают как можно меньше думать о происходящем вокруг. Когда суровый диктатор узнает, что Патэна проникла во внешний мир, он начинает на нее охоту, чтобы укрепить собственную власть.



Сможет ли Эйджи спасти новую подругу, расскажет «Патэма наоборот» (2013). Зрелищное аниме доступно на нашем видеосервисе Wink.

