Фильм Ведьмина служба доставки (1989)

Ведьме Кики исполнилось 13 лет, а это значит, что ей предстоит на год улететь на стажировку в другой город, где нет своей ведьмы, чтобы помочь его жителям. Из всех ведьминских способностей Кики освоила только полет на метле, но она все равно настроена оптимистично. Вместе со своим котом девочка прибывает в Корико, где открывает службу доставки – конечно же, по воздуху.

