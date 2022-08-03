Ведьмина служба доставки
Wink
Детям
Ведьмина служба доставки
9.31989, Majo no takkyûbin
Аниме, Комедия98 мин6+
Смотрите в кинотеатрах

Фильм Ведьмина служба доставки (1989)

О фильме

Ведьме Кики исполнилось 13 лет, а это значит, что ей предстоит на год улететь на стажировку в другой город, где нет своей ведьмы, чтобы помочь его жителям. Из всех ведьминских способностей Кики освоила только полет на метле, но она все равно настроена оптимистично. Вместе со своим котом девочка прибывает в Корико, где открывает службу доставки – конечно же, по воздуху.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьмина служба доставки»