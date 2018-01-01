Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьмина служба доставки»

Режиссёры

Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Режиссёр

Актёры

Минами Такаяма

Minami Takayama
АктрисаKiki / Ursula
Рэи Сакума

Rei Sakuma
АктрисаJiji
Каппэи Ямагути

Kappei Yamaguchi
АктёрTombo
Кэйко Тода

Keiko Toda
АктрисаOsono
Миэко Нобусава

Mieko Nobusawa
АктрисаKokiri - Kiki's Mother
Коити Миура

Kôichi Miura
АктёрOkino - Kiki's Father
Харуко Като

Haruko Kato
АктрисаRô-fujin
Хироко Сэки

Hiroko Seki
АктрисаBarsa
Юрико Футидзаки

Yuriko Fuchizaki
АктрисаKetto
Коити Ямадэра

Koichi Yamadera
АктёрBakery Worker / Policeman

Сценаристы

Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Сценарист

Продюсеры

Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Продюсер
Тосио Судзуки

Toshio Suzuki
Продюсер

Актёры дубляжа

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Василий Шумский

Актёр дубляжа
Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа
Артем Фильченко

Актёр дубляжа
Елена Чебатуркина

Актриса дубляжа

Монтажёры

Такэси Сэяма

Takeshi Seyama
Монтажёр

Операторы

Сигэо Сугимура

Shigeo Sugimura
Оператор

Композиторы

Дзё Хисаиси

Joe Hisaishi
Композитор