Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьмина служба доставки»
Режиссёры
Актёры
АктрисаKiki / Ursula
Минами ТакаямаMinami Takayama
АктрисаJiji
Рэи СакумаRei Sakuma
АктёрTombo
Каппэи ЯмагутиKappei Yamaguchi
АктрисаOsono
Кэйко ТодаKeiko Toda
АктрисаKokiri - Kiki's Mother
Миэко НобусаваMieko Nobusawa
АктёрOkino - Kiki's Father
Коити МиураKôichi Miura
АктрисаRô-fujin
Харуко КатоHaruko Kato
АктрисаBarsa
Хироко СэкиHiroko Seki
АктрисаKetto
Юрико ФутидзакиYuriko Fuchizaki
АктёрBakery Worker / Policeman