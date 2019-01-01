Дети моря (мультфильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.82019, Kaijuu no Kodomo
Аниме, Приключения106 мин12+
Сюжет
Ученые привозят в японский океанариум двух мальчиков, которые с младенчества жили на дне морском и воспитывались семейством дюгоней. Помимо способности дышать под водой, ребята обладают волшебными навыками, о которых они рассказывают своей новой подруге Луке – дочери работника океанариума.
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Информация
СтранаЯпония
КачествоFull HD, SD
ЖанрыМультфильмы, Приключения, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АВРежиссёр
Аюму
Ватанабэ
- Актриса
Мана
Асида
- ХИАктёр
Хииро
Исибаси
- СУАктёр
Сэисю
Урагами
- Актёр
Вин
Морисаки
- Актриса
Ю
Аои
- МТАктёр
Мин
Танака
- ГИАктёр
Горо
Инагаки
- ДФАктриса
Дзюнко
Фудзи
- ТВАктёр
Тору
Ватанабэ
- ДИСценарист
Дайсукэ
Игараси
- ЭТПродюсер
Эико
Танака
- АДАктриса дубляжа
Арина
Данилова
- ЮПАктёр дубляжа
Юрий
Пак
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Каданин
- МОАктриса дубляжа
Марина
Осенко
- ККХудожник
Кэнъити
Конъиси
- СКХудожник
Синдз�и
Кимура
- КХМонтажёр
Киёси
Хиросэ
- ДХКомпозитор
Дзё
Хисаиси