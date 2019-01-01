Дети моря (мультфильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ученые привозят в японский океанариум двух мальчиков, которые с младенчества жили на дне морском и воспитывались семейством дюгоней. Помимо способности дышать под водой, ребята обладают волшебными навыками, о которых они рассказывают своей новой подруге Луке – дочери работника океанариума.



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