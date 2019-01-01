Дети моря
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Дети моря

Дети моря (мультфильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.82019, Kaijuu no Kodomo
Аниме, Приключения106 мин12+

Сюжет

Ученые привозят в японский океанариум двух мальчиков, которые с младенчества жили на дне морском и воспитывались семейством дюгоней. Помимо способности дышать под водой, ребята обладают волшебными навыками, о которых они рассказывают своей новой подруге Луке – дочери работника океанариума.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD, SD
Жанры
Мультфильмы, Приключения, Фэнтези, Аниме

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети моря»

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