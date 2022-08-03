Human lost: исповедь неполноценного человека
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Human lost: исповедь неполноценного человека

Human lost: исповедь неполноценного человека (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.42019, Human Lost: Ningen Shikkaku
Аниме, Мультфильм104 мин18+

О фильме

Токио, 2036 год. Революционные медицинские технологии победили смерть. Это привело к социальному и экономическому расслоению, падению морали, деградации общества и сильному загрязнению окружающей среды. Также появился феномен потери человечности: люди становятся увечными и уродливыми.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм для взрослых, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Аниме
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Human lost: исповедь неполноценного человека»