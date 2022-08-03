Human lost: исповедь неполноценного человека (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Токио, 2036 год. Революционные медицинские технологии победили смерть. Это привело к социальному и экономическому расслоению, падению морали, деградации общества и сильному загрязнению окружающей среды. Также появился феномен потери человечности: люди становятся увечными и уродливыми.

