Human lost: исповедь неполноценного человека (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.42019, Human Lost: Ningen Shikkaku
Аниме, Мультфильм104 мин18+
О фильме
Токио, 2036 год. Революционные медицинские технологии победили смерть. Это привело к социальному и экономическому расслоению, падению морали, деградации общества и сильному загрязнению окружающей среды. Также появился феномен потери человечности: люди становятся увечными и уродливыми.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм для взрослых, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Аниме
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ФКРежиссёр
Фуминори
Кидзаки
- ММАктёр
Мамору
Мияно
- КХАктриса
Кана
Ханадзава
- Актёр
Такахиро
Сакурай
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- КМАктёр
Кэнъитиро
Мацуда
- ХТАктриса
Харука
Тисуга
- РКАктёр
Рикия
Кояма
- МСАктриса
Миюки
Савасиро
- СТАктёр
Сигэру
Тиба
- МКАктёр
Мотому
Киёкава
- ТУСценарист
То
Убуката
- ОДСценарист
Осаму
Дадзай
- ЕКАктёр дубляжа
Егор
Козаченко
- МИАктриса дубляжа
Маргарита
Иванова-Донская
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- ДКАктёр дубляжа
Денис
Кулиничев
- СИХудожник
Сигэми
Икэда
- ЮМХудожница
Юкико
Маруяма
- ЮКХудожник
Юсукэ
Кодзаки
- ЮККомпозитор
Юго
Канно