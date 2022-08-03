Сад изящных слов (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Koto no ha no niwa
Аниме, Мелодрама44 мин18+
О фильме
Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные и как будто ни к чему не ведущие встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, работая над достижением своей странной мечты — посвятить жизнь конструированию и изготовлению обуви — повторяются снова и снова, правда, только в ненастные дни. Сердца молодых людей начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец сезона дождей.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Мелодрама, Аниме
КачествоFull HD, SD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МСРежиссёр
Макото
Синкай
- МИАктёр
Мию
Ирино
- КХАктриса
Кана
Ханадзава
- ФХАктриса
Фуми
Хирано
- ГМАктёр
Го
Маэда
- ТМАктёр
Такэси
Маэда
- ЮТАктриса
Юка
Тэрасаки
- ТХАктёр
Таканори
Хосино
- СИАктёр
Сугуру
Иноэ
- МХАктриса
Мэгуми
Хан
- МКАктриса
Микако
Комацу
- МССценарист
Макото
Синкай
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гуськова
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Каданин
- ЕААктриса дубляжа
Екатерина
Астрединова
- МСМонтажёр
Макото
Синкай
- МСОператор
Макото
Синкай