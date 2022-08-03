Сад изящных слов
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Сад изящных слов

Сад изящных слов (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Koto no ha no niwa
Аниме, Мелодрама44 мин18+

О фильме

Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные и как будто ни к чему не ведущие встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, работая над достижением своей странной мечты — посвятить жизнь конструированию и изготовлению обуви — повторяются снова и снова, правда, только в ненастные дни. Сердца молодых людей начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец сезона дождей.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Мелодрама, Аниме
Качество
Full HD, SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сад изящных слов»