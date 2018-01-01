Wink
Детям
Воспоминания о Марни
Актёры и съёмочная группа фильма «Воспоминания о Марни»

Режиссёры

Хиромаса Ёнэбаяси

Hiromasa Yonebayashi
Режиссёр

Актёры

Сара Такацуки

Sara Takatsuki
АктрисаAnna Sasaki
Касуми Аримура

Kasumi Arimura
АктрисаMarnie
Нанако Мацусима

Nanako Matsushima
АктрисаYoriko Sasaki
Сусуму Тэрадзима

Susumu Terajima
АктёрKiyomasa Oiwa
Тосиэ Нэгиси

Toshie Negishi
АктрисаSetsu Oiwa
Рёко Морияма

Ryoko Moriyama
АктрисаElderly Lady
Кадзуко Ёсиюки

Kazuko Yoshiyuki
АктрисаNanny
Хитоми Куроки

Hitomi Kuroki
АктрисаHisako
Юко Каида

Yuko Kaida
АктрисаMarnie's Mother
Хироюки Морисаки

Hiroyuki Morisaki
АктёрArt Teacher

Сценаристы

Хиромаса Ёнэбаяси

Hiromasa Yonebayashi
Сценарист

Продюсеры

Ёсиаки Нисимура

Yoshiaki Nishimura
Продюсер
Наоя Фудзимаки

Naoya Fujimaki
Продюсер
Кодзи Хосино

Koji Hoshino
Продюсер

Актёры дубляжа

Людмила Гуськова

Актриса дубляжа
Мария Бондаренко

Актриса дубляжа
Александр Фильченко

Актёр дубляжа
Мария Малишевская

Актриса дубляжа

Художники

Ёхэй Танэда

Yohei Taneda
Художник

Операторы

Ацуси Окуи

Atsushi Okui
Оператор

Композиторы

Такацугу Мурамацу

Takatsugu Muramatsu
Композитор