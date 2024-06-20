Агент Али. Фильм (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Волей случая обычный мальчик Али стал суперагентом МСС, секретной службы, которая призвана защищать от внешних угроз город будущего Киберрай. Но теперь Али не единственный, кто может использовать свою связь с суперкомпьютером СИС, — ведь МСС подключила к нему всех своих агентов. Именно в тот момент, когда он стал сомневаться в своей полезности для коллег и агентства, на него выходит незнакомец, который загадочным образом связан с Али. Мальчик начинает собственное расследование, рискуя нарушить все правила МСС.

