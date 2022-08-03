Восточный ветер 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Второй фильм серии о дружбе ретивого коня и отважной школьницы, в котором героям придется побороться за любимое поместье. С событий первой части прошел год, и у Мики вновь наступили летние каникулы. Обуреваемая беспокойством за Оствинда она отменяет поездку в Париж и отправляется к бабушке. Там выясняется, что тревога девушки не была беспочвенной: поместье Кальтенбах на грани банкротства. Чтобы сохранить его за своей семьей, Мика начинает готовиться к конному турниру. можно смотреть онлайн в хорошем качестве

