Восточный ветер 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.62015, Ostwind 2
Драма, Мелодрама103 мин12+
О фильме

Второй фильм серии о дружбе ретивого коня и отважной школьницы, в котором героям придется побороться за любимое поместье. С событий первой части прошел год, и у Мики вновь наступили летние каникулы. Обуреваемая беспокойством за Оствинда она отменяет поездку в Париж и отправляется к бабушке. Там выясняется, что тревога девушки не была беспочвенной: поместье Кальтенбах на грани банкротства. Чтобы сохранить его за своей семьей, Мика начинает готовиться к конному турниру.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

