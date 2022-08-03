Восточный ветер 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.62015, Ostwind 2
Драма, Мелодрама103 мин12+
О фильме
Второй фильм серии о дружбе ретивого коня и отважной школьницы, в котором героям придется побороться за любимое поместье. С событий первой части прошел год, и у Мики вновь наступили летние каникулы. Обуреваемая беспокойством за Оствинда она отменяет поездку в Париж и отправляется к бабушке. Там выясняется, что тревога девушки не была беспочвенной: поместье Кальтенбах на грани банкротства. Чтобы сохранить его за своей семьей, Мика начинает готовиться к конному турниру. можно смотреть онлайн в хорошем качестве
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Катя
фон Гарнье
- ААктёр
Атила
- Актриса
Ханна
Бинке
- АБАктриса
Амбер
Бонгард
- Актриса
Кенци
Дисли
- КФАктриса
Корнелия
Фробёсс
- КФАктёр
Кристиан
Фуррер
- ДАктёр
Джеймс
- ГЙАктёр
Герхард
Йилька
- Актриса
Нина
Кронягер
- МЛАктёр
Марвин
Линке
- Продюсер
Ева
Карлстрём
- АУПродюсер
Андреас
Ульмке-Смитон
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ТБОператор
Торстен
Бройер
- АФКомпозитор
Аннетта
Фокс