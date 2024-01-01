Стеклодув (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сын мастера-пацифиста влюбляется в дочку полковника, несмотря на осуждение отца. «Стеклодув» — мультфильм из Пакистана, вдохновленный работами студии Ghibli Хаяо Миядзаки.



У Томаса Оливера есть своя стекольная лавка, в которой он работает вместе с сыном Винсентом. Мать мальчика умерла, и отец воспитывает его с любовью к искусству. Винсент впитывает уроки Томаса и растет достойным преемником, но спокойствие в их семье нарушают солдаты, пришедшие защищать город от врагов. Неподалеку поселяется полковник Амано с дочерью-скрипачкой Эллиз. Между девушкой и молодым стекольщиком возникает симпатия — к великому неудовольствию Томаса. Постепенно Винсент начинает знакомиться с миром, от которого его так долго пытался отгородить отец — миром, где искусство соседствует с войной.



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