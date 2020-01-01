Любит — не любит
Wink
Фильмы
Любит — не любит
9.12020, Omoi, Omoware, Furi, Furare
Аниме, Мультфильмы98 мин12+
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Любит — не любит (мультфильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Четверо старшеклассников учатся справляться со взрослыми чувствами. Романтичное аниме о первой любви по мотивам манги Сакисаки Ио.

В последний день каникул застенчивая Юна знакомится с новой соседкой по имени Акари и ее очаровательным братом Рио. Юна сразу же чувствует симпатию к юноше, но он не спешит открывать ей свое сердце и играет роль холодного сердцееда. Между тем Акари знакомится с другом детства Юны — Кадзуоми. Он добрый парень, но совершенно не понимает, что такое любовь. Четверо молодых людей начинают учиться в одной школе и понемногу сближаются друг с другом. Подросткам предстоит разобраться в своих чувствах и погрузиться в новые эмоции первой любви.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD, SD
Жанры
Мультфильмы, Мелодрамы, Аниме

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любит — не любит»

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