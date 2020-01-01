Любит — не любит (мультфильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Четверо старшеклассников учатся справляться со взрослыми чувствами. Романтичное аниме о первой любви по мотивам манги Сакисаки Ио.
В последний день каникул застенчивая Юна знакомится �с новой соседкой по имени Акари и ее очаровательным братом Рио. Юна сразу же чувствует симпатию к юноше, но он не спешит открывать ей свое сердце и играет роль холодного сердцееда. Между тем Акари знакомится с другом детства Юны — Кадзуоми. Он добрый парень, но совершенно не понимает, что такое любовь. Четверо молодых людей начинают учиться в одной школе и понемногу сближаются друг с другом. Подросткам предстоит разобраться в своих чувствах и погрузиться в новые эмоции первой любви.
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Информация
СтранаЯпония
КачествоFull HD, SD
ЖанрыМультфильмы, Мелодрамы, Аниме
Рейтинг
- ТКРежиссёр
Тосимаса
Куроянаги
- ССАктёр
Сома
Саито
- НСАктёр
Нобунага
Симадзаки
- МХАктриса
Мэгуми
Хан
- АСАктриса
Аянэ
Сакура
- КИАктёр
Кадзухико
Иноуэ
- КИАктриса
Кикуко
Иноуэ
- АХАктриса
Ая
Хисакава
- СХАктёр
Сюн
Хориэ
- ХТАктёр
Хидэюки
Танака
- ЭЁСценарист
Эрика
Ёсида
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Симанович
- ОБАктёр дубляжа
Олег
Бондарь
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дубок
- МОАктриса дубляжа
Марина
Осенко
- МНАктриса дубляжа
Мария
Новокшенова
- АММонтажёр
Акинори
Мисима
- ЮНКомпозитор
Юдзи
Номи