12 рождественских собак
Wink
Детям
12 рождественских собак
9.02004, The 12 Dogs of Christmas
Драмы, Семейные102 мин12+
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12 рождественских собак (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

1931 год. Овдовевший и безработный отец маленькой Эммы отправляет свою дочь в Довервилль к тете и обещает приехать за ней на Рождество. Там Эмма со своими новыми друзьями начинает борьбу за спасение приюта для бездомных собак и не дает жителям Довервилля в тяжелое время Великой депрессии забыть о таком светлом празднике, как Рождество.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «12 рождественских собак»

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