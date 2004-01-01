9.02004, The 12 Dogs of Christmas
Драмы, Семейные102 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
12 рождественских собак (фильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
1931 год. Овдовевший и безработный отец маленькой Эммы отправляет свою дочь в Довервилль к тете и обещает приехать за ней на Рождество. Там Эмма со своими новыми друзьями начинает борьбу за спасение приюта для бездомных собак и не дает жителям Довервилля в тяжелое время Великой депрессии забыть о таком светлом празднике, как Рождество.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- КМРежиссёр
Кит
Мэрилл
- ДГАктриса
Джордан-Клэр
Грин
- ТКАктёр
Том
Кемп
- СВАктриса
Сьюзэн
Вуд
- АХАктёр
Адам
Хикс
- ДДАктёр
Джим
Джекман
- РРАктёр
Ричард
Рили
- РПАктёр
Роланд
Пеллетье
- ДБАктёр
Джон
Биллингсли
- КВАктриса
Кэти
Вортингтон
- БФАктриса
Бонита
Фридериси
- ДБАктриса
Дороти
Бродессер
- МХАктёр
Майкл
Ховард
- МСАктриса
Минди
Стерлинг
- КМАктриса
Капри
Мэрилл
- ЭЛАктёр
Эрик
Лютес
- ЭКСценарист
Эмма
Краген
- СПСценарист
Стивен
Пол Леива
- КМСценарист
Кит
Мэрилл
- ШКПродюсер
Шон
Ковел
- НДПродюсер
Нил
Дэйли
- ККПродюсер
Кен
Краген
- МЛПродюсер
Меган
Ломбардо
- КМПродюсер
Кит
Мэрилл
- МАХудожница
Марла
Альтшулер
- ДММонтажёр
Даген
Мерилл
- МФОператор
Майкл
Фимоньяри