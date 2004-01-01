12 рождественских собак (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

1931 год. Овдовевший и безработный отец маленькой Эммы отправляет свою дочь в Довервилль к тете и обещает приехать за ней на Рождество. Там Эмма со своими новыми друзьями начинает борьбу за спасение приюта для бездомных собак и не дает жителям Довервилля в тяжелое время Великой депрессии забыть о таком светлом празднике, как Рождество.



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