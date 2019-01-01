Дитя погоды (мультфильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождeм. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она — всегда солн�це. Вместе они изменят этот мир навсегда.



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