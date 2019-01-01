Дитя погоды
Wink
Фильмы
Дитя погоды
9.42019, Tenki no ko
Аниме, Мультфильмы107 мин12+
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Дитя погоды (мультфильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождeм. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она — всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.

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Информация

Страна
Япония
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы, Фэнтези, Аниме

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дитя погоды»

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