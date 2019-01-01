9.42019, Tenki no ko
Аниме, Мультфильмы107 мин12+
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Дитя погоды (мультфильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождeм. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она — всегда солн�це. Вместе они изменят этот мир навсегда.
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Информация
СтранаЯпония
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МСРежиссёр
Макото
Синкай
- КДАктёр
Котаро
Дайго
- НМАктриса
Нана
Мори
- СОАктёр
Сюн
Огури
- ЦХАктриса
Цубаса
Хонда
- ТБАктриса
Тиэко
Байсё
- КХАктриса
Кана
Ханадзава
- СХАктёр
Сэи
Хираидзуми
- КИАктриса
Кана
Итиносэ
- ЮКАктёр
Юки
Кадзи
- РКАктёр
Рюносукэ
Камики
- МССценарист
Макото
Синкай
- ГКПродюсер
Гэнки
Кавамура
- ВОПродюсер
Вакана
Окамура
- ЕКАктёр дубляжа
Егор
Козаченко
- ЕААктриса дубляжа
Екатерина
Астрединова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- АКАктриса дубляжа
Анастасия
Климушкина
- ТЧАктриса дубляжа
Татьяна
Чернявская
- МСМонтажёр
Макото
Синкай
- RКомпозитор
Radwimps