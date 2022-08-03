Сказания Земноморья (фильм, 2006) смотреть онлайн

В мире Земноморья нарушен жизненный баланс, маги забывают свое ремесло, бушует страшная болезнь, а люди все чаще стали видеть драконов там, где они раньше не появлялись. Принц Аррен, сам не понимая зачем, убивает своего короля-отца, похищает фамильный меч и бежит из замка, преследуемый загадочной тенью. Принц встречает архимага Геда, который видит в юноше потенциал и берет его с собой – на поиски причины всех несчастий.

