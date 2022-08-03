Сказания Земноморья (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сказания Земноморья
Сказания Земноморья
Tales from Earth Sea
В мире Земноморья нарушен жизненный баланс, маги забывают свое ремесло, бушует страшная болезнь, а люди все чаще стали видеть драконов там, где они раньше не появлялись. Принц Аррен, сам не понимая зачем, убивает своего короля-отца, похищает фамильный меч и бежит из замка, преследуемый загадочной тенью. Принц встречает архимага Геда, который видит в юноше потенциал и берет его с собой – на поиски причины всех несчастий.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказания Земноморья»