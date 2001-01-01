Унесенные призраками (фильм, 2001) смотреть онлайн

Легендарное оскароносное аниме «Унесенные призраками» — мультфильм, который по праву можно назвать одной из лучших работ японского режиссера Хаяо Миядзаки.



Десятилетняя Тихиро Огино вместе с родителями переезжает в новый дом. Во время поездки семья случайно оказывается в загадочном заброшенном городе. На улицах и в ресторанах ни души, однако столы ломятся от изысканной еды. Выглядит странно и подозрительно, но взрослых это не смущает. Они пробуют кушанья и, к ужасу Тихиро, превращаются в свиней. Чтобы вернуть маме и папе человеческий облик, девочке придется пойти в услужение колдунье Юбабе и устроиться на работу в баню, где отдыхают сверхъестественные существа.



Смотреть «Унесенные призраками» можно в любом возрасте. И если дети увидят в нем сказку о волшебном мире, то взрослые — философскую притчу о взрослении и преодолении страха перед неизвестным.



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