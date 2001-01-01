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Унесенные призраками (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Легендарное оскароносное аниме «Унесенные призраками» — мультфильм, который по праву можно назвать одной из лучших работ японского режиссера Хаяо Миядзаки.
Десятилетняя Тихиро Огино вместе с родителями переезжает в новый дом. Во время поездки семья случайно оказывается в загадочном заброшенном городе. На улицах и в ресторанах ни души, однако столы ломятся от изысканной еды. Выглядит странно и подозрительно, но взрослых это не смущает. Они пробуют кушанья и, к ужасу Тихиро, превращаются в свиней. Чтобы вернуть маме и папе человеческий облик, девочке придется пойти в услужение колдунье Юбабе и устроиться на работу в баню, где отдыхают сверхъестественные существа.
Смотреть «Унесенные призраками» можно в любом возрасте. И если дети увидят в нем сказку о волшебном мире, то взрослые — философскую притчу о взрослении и преодолении страха перед неизвестным.
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СтранаЯпония
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
- Режиссёр
Хаяо
Миядзаки
- РХАктриса
Руми
Хиираги
- МИАктёр
Мию
Ирино
- МНАктриса
Мари
Нацуки
- ТНАктёр
Такаси
Наито
- ЯСАктриса
Ясуко
Савагути
- ТГАктёр
Тацуя
Гасюин
- РКАктёр
Рюносукэ
Камики
- ЮТАктриса
Юми
Тамаи
- ЁОАктёр
Ё
Оидзуми
- КХАктёр
Коба
Хаяси
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- ТСПродюсер
Тосио
Судзуки
- ЯТПродюсер
Ясуёси
Токума
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- МРАктриса дубляжа
Мария
Раздобарина
- ДШАктёр дубляжа
Данила
Шевченко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЁТХудожник
Ёдзи
Такэсигэ
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- АООператор
Ацуси
Окуи
- ДХКомпозитор
Дзё
Хисаиси