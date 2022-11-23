Охота на монстра (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Комедийное фэнтези о последствиях встречи земного мужчины и женщины из мира демонов, признанное самым кассовым азиатским фильмом в 2016 году. В древние времена чудовища и люди прекрасно сосуществовали друг с другом, пока человеческая алчность не привела к вражде между мирами. Спустя много лет после этого раскола беременной королеве демонов приходится «выйти к людям», чтобы спастись от тирана, захватившего власть в ее королевстве. Скрываясь от преследования, она натыкается на владельца деревенской харчевни Тянь Иня и волшебным образом «передает ему свою беременность», чтобы враги не навредили малышу. Удастся ли Тянь Иню выносить ребенка и стать достойным родителем для наследного принца демонов?

