Охота на монстра (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.92015, Zhuo yao ji
Фэнтези, Комедия112 мин12+
О фильме
Комедийное фэнтези о последствиях встречи земного мужчины и женщины из мира демонов, признанное самым кассовым азиатским фильмом в 2016 году. В древние времена чудовища и люди прекрасно сосуществовали друг с другом, пока человеческая алчность не привела к вражде между мирами. Спустя много лет после этого раскола беременной королеве демонов приходится «выйти к людям», чтобы спастись от тирана, захватившего власть в ее королевстве. Скрываясь от преследования, она натыкается на владельца деревенской харчевни Тянь Иня и волшебным образом «передает ему свою беременность», чтобы враги не навредили малышу. Удастся ли Тянь Иню выносить ребенка и стать достойным родителем для наследного принца демонов?
СтранаКитай, Гонконг
ЖанрКомедия, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РХРежиссёр
Раман
Хуэй
- ББАктриса
Бай
Байхэ
- ЦБАктёр
Цзин
Божань
- ЦУАктёр
Цзян
У
- ЭЦАктриса
Элэйн
Цзинь
- УЧАктёр
Уоллес
Чун
- ЭЦАктёр
Эрик
Цан
- СНАктриса
Сандра
Нг
- ТВАктриса
Тан
Вэй
- ЯЧАктриса
Яо
Чэнь
- ЯНАктриса
Янь
Ни
- АЮСценарист
Алан
Юэнь
- ДТПродюсер
Дорис
Тсе
- АЮПродюсер
Алан
Юэнь
- ЦЮПродюсер
Цай
Юань
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- КИХудожник
Кеннет
И
- ЧКМонтажёр
Чун
Ка-Фай
- ЭПОператор
Энтони
Пунь