Защищая свою деревню от одержимого кабана, принц Аситака принимает на себя его проклятие – оно скоро убьeт юношу. По совету деревенской знахарки Аситака в надежде исцелиться отправляется на запад – туда, откуда явился демон. Он узнает, что помочь ему может Дух Леса, но обитатели чащ разгневаны на людей из Железного города, которые вырубают деревья, чтобы добывать руду. Аситаке приходится вмешаться в конфликт, чтобы не допустить бессмысленного кровопролития.

