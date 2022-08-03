Принцесса Мононоке
Wink
Детям
Принцесса Мононоке
8.71997, Mononoke-hime
Приключения, Аниме127 мин12+

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Принцесса Мононоке (фильм, 1997) смотреть онлайн

О фильме

Защищая свою деревню от одержимого кабана, принц Аситака принимает на себя его проклятие – оно скоро убьeт юношу. По совету деревенской знахарки Аситака в надежде исцелиться отправляется на запад – туда, откуда явился демон. Он узнает, что помочь ему может Дух Леса, но обитатели чащ разгневаны на людей из Железного города, которые вырубают деревья, чтобы добывать руду. Аситаке приходится вмешаться в конфликт, чтобы не допустить бессмысленного кровопролития.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса Мононоке»