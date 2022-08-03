8.71997, Mononoke-hime
Приключения, Аниме127 мин12+
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Принцесса Мононоке (фильм, 1997) смотреть онлайн
О фильме
Защищая свою деревню от одержимого кабана, принц Аситака принимает на себя его проклятие – оно скоро убьeт юношу. По совету деревенской знахарки Аситака в надежде исцелиться отправляется на запад – туда, откуда явился демон. Он узнает, что помочь ему может Дух Леса, но обитатели чащ разгневаны на людей из Железного города, которые вырубают деревья, чтобы добывать руду. Аситаке приходится вмешаться в конфликт, чтобы не допустить бессмысленного кровопролития.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Хаяо
Миядзаки
- ЁМАктёр
Ёдзи
Мацуда
- ЮИАктриса
Юрико
Исида
- ЦКАктёр
Цунэхико
Камидзё
- ЮТАктриса
Юко
Танака
- ММАктриса
Мицуко
Мори
- ККАктёр
Каору
Кобаяси
- МНАктёр
Масахико
Нисимура
- АМАктёр
Акихиро
Мива
- ХМАктёр
Хисая
Морисигэ
- ССАктриса
Суми
Симамото
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- ТСПродюсер
Тосио
Судзуки
- ЮНПродюсер
Ютака
Нарита
- СОПродюсер
Сэйдзи
Окуда
- ЯТПродюсер
Ясуёси
Токума
- ОБАктёр дубляжа
Олег
Бондарь
- ЕКАктёр дубляжа
Егор
Козаченко
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лаенко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- КОХудожник
Кадзуо
Ога
- ЁТХудожник
Ёдзи
Такэсигэ
- НТХудожник
Наоя
Танака
- НЯХудожник
Нидзо
Ямамото
- Монтажёр
Хаяо
Миядзаки
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- АООператор
Ацуси
Окуи
- ДХКомпозитор
Дзё
Хисаиси