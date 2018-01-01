Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса Мононоке»

WinkДетямПринцесса МононокеАктёры и съёмочная группа фильма «Принцесса Мононоке»
Режиссёры
Актёры
АктёрAshitaka
Ёдзи МацудаYoji Matsuda
АктрисаSan / Mononoke-Hime / Kaya
Юрико ИсидаYuriko Ishida
АктёрGonza
Цунэхико КамидзёTsunehiko Kamijo
АктрисаEboshi-gozen
Юко ТанакаYuko Tanaka
АктрисаHii-sama
Мицуко МориMitsuko Mori
АктёрJiko-bô
Каору КобаясиKaoru Kobayashi
АктёрKouroku
Масахико НисимураMasahiko Nishimura
АктёрMoro-no-kimi
Акихиро МиваAkihiro Miwa
АктёрOkkoto-nusi
Хисая МорисигэHisaya Morishige
АктрисаToki