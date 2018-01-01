Wink
Детям
Принцесса Мононоке
Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса Мононоке»

Режиссёры

Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Режиссёр

Актёры

Ёдзи Мацуда

Yoji Matsuda
АктёрAshitaka
Юрико Исида

Yuriko Ishida
АктрисаSan / Mononoke-Hime / Kaya
Цунэхико Камидзё

Tsunehiko Kamijo
АктёрGonza
Юко Танака

Yuko Tanaka
АктрисаEboshi-gozen
Мицуко Мори

Mitsuko Mori
АктрисаHii-sama
Каору Кобаяси

Kaoru Kobayashi
АктёрJiko-bô
Масахико Нисимура

Masahiko Nishimura
АктёрKouroku
Акихиро Мива

Akihiro Miwa
АктёрMoro-no-kimi
Хисая Морисигэ

Hisaya Morishige
АктёрOkkoto-nusi
Суми Симамото

Sumi Shimamoto
АктрисаToki

Сценаристы

Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Сценарист

Продюсеры

Тосио Судзуки

Toshio Suzuki
Продюсер
Ютака Нарита

Yutaka Narita
Продюсер
Сэйдзи Окуда

Seiji Okuda
Продюсер
Ясуёси Токума

Yasuyoshi Tokuma
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Бондарь

Актёр дубляжа
Егор Козаченко

Актёр дубляжа
Андрей Казанцев

Актёр дубляжа
Александр Лаенко

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа

Художники

Кадзуо Ога

Kazuo Oga
Художник
Ёдзи Такэсигэ

Yoji Takeshige
Художник
Наоя Танака

Naoya Tanaka
Художник
Нидзо Ямамото

Nizo Yamamoto
Художник

Монтажёры

Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Монтажёр
Такэси Сэяма

Takeshi Seyama
Монтажёр

Операторы

Ацуси Окуи

Atsushi Okui
Оператор

Композиторы

Дзё Хисаиси

Joe Hisaishi
Композитор