Ловцы монстров (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сначала Алекс просто хотел помочь младшему брату перестать бояться воображаемых монстров, из-за которых малыш не мог спать по ночам. Для этого он организовал с друзьями спецкоманду по типу знаменитых О�хотников за привидениями. Ребятки вошли во вкус и прославились на всю округу. Их даже стали приглашать в другие семьи для нейтрализации подкроватных монстров. Но вскоре им пришлось столкнуться с монстром, который действительно существует.



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