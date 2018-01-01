Ловцы монстров
Wink
Детям
Ловцы монстров
9.12018, Monsters at Large
Семейные87 мин12+

Ловцы монстров (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сначала Алекс просто хотел помочь младшему брату перестать бояться воображаемых монстров, из-за которых малыш не мог спать по ночам. Для этого он организовал с друзьями спецкоманду по типу знаменитых Охотников за привидениями. Ребятки вошли во вкус и прославились на всю округу. Их даже стали приглашать в другие семьи для нейтрализации подкроватных монстров. Но вскоре им пришлось столкнуться с монстром, который действительно существует.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Семейные

Рейтинг

5.0 IMDb