Как перевоспитать дракона (фильм, 2024) смотреть онлайн

Бог войны знакомится с драконом, который, сам того не осознавая, охотится за артефактом для могущественного злодея. «Как перевоспитать дракона» — мультфильм из Китая о том, что никогда не поздно встать н�а сторону добра.



Морской Дракоша, несмотря на свой устрашающий вид — самое доброе существо на свете. Но вот однажды во сне он слышит странный голос, призывающий его найти лотосовую лампу — артефакт, обладающий легендарной силой. Дракоша прислушивается к приказу и отправляется на ее поиски. Тем временем в мир смертных спускается бог войны Эрлан Шэнь, выполняющий особое поручение. Лотосовая лампа принадлежит ему, однако, чтобы раскрыть ее полную силу, артефакт нужно напитать энергией. Эрлан и Дракоша объединяют силы, чтобы решить эту задачу, еще не подозревая, что выполняют волю коварного злодея, стремящегося выбраться из заточения.



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