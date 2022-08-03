Каникулы на ферме приводят к неожиданным последствиям. Фильм о большой и крепкой дружбе человека и животного.



Юная Мика плохо учится в школе, и в качестве наказания родители отправляют ее на лето за город к бабушке. В деревне четырнадцатилетняя девочка должна стать серьезнее и взяться за ум. Однако приехав, Мика узнает, что бабуля — в прошлом великая наездница — держит у себя целую конюшню. Девочка знакомится с одним из коней, Восточным Ветром. Между ними будто сразу возникает невидимая связь, но оказывается, что бурного и непослушного коня хотят продать. Мика не готова мириться с потерей и решает доказать всем, что Восточный Ветер чудесный, хоть и с характером. Но некоторым ученикам ее бабушки не нравится этот план...



Сможет ли Мика изменить судьбу своего нового друга? Первая часть легендарной франшизы — фильм «Восточный ветер» 2013 года смотрите онлайн на нашем видеосервисе.

