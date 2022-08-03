Фильм Восточный ветер (2013)
О фильме
Каникулы на ферме приводят к неожиданным последствиям. Фильм о большой и крепкой дружбе человека и животного.
Юная Мика плохо учится в школе, и в качестве наказания родители отправляют ее на лето за город к бабушке. В деревне четырнадцатилетняя девочка должна стать серьезнее и взяться за ум. Однако приехав, Мика узнает, что бабуля — в прошлом великая наездница — держит у себя целую конюшню. Девочка знакомится с одним из коней, Восточным Ветром. Между ними будто сразу возникает невидимая связь, но оказывается, что бурного и непослушного коня хотят продать. Мика не готова мириться с потерей и решает доказать всем, что Восточный Ветер чудесный, хоть и с характером. Но некоторым ученикам ее бабушки не нравится этот план...
Сможет ли Мика изменить судьбу своего нового друга? Первая часть легендарной франшизы — фильм «Восточный ветер» 2013 года смотрите онлайн на нашем видеосервисе.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- Режиссёр
Катя
фон Гарнье
- Актриса
Ханна
Бинке
- МЛАктёр
Марвин
Линке
- КФАктриса
Корнелия
Фробёсс
- Актёр
Тило
Прюкнер
- Актриса
Нина
Кронягер
- Актёр
Юрген
Фогель
- ААктёр
Атила
- АБАктриса
Амбер
Бонгард
- ДБАктёр
Детлев
Бук
- МБАктёр
Мартин
Бутцке
- Продюсер
Ева
Карлстрём
- АУПродюсер
Андреас
Ульмке-Смитон
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ТБОператор
Торстен
Бройер
- АФКомпозитор
Аннетта
Фокс