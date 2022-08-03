Восточный ветер
Wink
Детям
Восточный ветер

Фильм Восточный ветер (2013)

9.62013, Ostwind
Приключения, Семейный101 мин12+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Каникулы на ферме приводят к неожиданным последствиям. Фильм о большой и крепкой дружбе человека и животного.

Юная Мика плохо учится в школе, и в качестве наказания родители отправляют ее на лето за город к бабушке. В деревне четырнадцатилетняя девочка должна стать серьезнее и взяться за ум. Однако приехав, Мика узнает, что бабуля — в прошлом великая наездница — держит у себя целую конюшню. Девочка знакомится с одним из коней, Восточным Ветром. Между ними будто сразу возникает невидимая связь, но оказывается, что бурного и непослушного коня хотят продать. Мика не готова мириться с потерей и решает доказать всем, что Восточный Ветер чудесный, хоть и с характером. Но некоторым ученикам ее бабушки не нравится этот план...

Сможет ли Мика изменить судьбу своего нового друга? Первая часть легендарной франшизы — фильм «Восточный ветер» 2013 года смотрите онлайн на нашем видеосервисе.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восточный ветер»