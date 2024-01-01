Кот-призрак Андзу (Аниме 2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Одинокий отец отправляет дочь к деду в деревенский храм, где за ней начинает приглядывать огромный говорящий кот. Полнометражное аниме «Кот-призрак Андзу» — мультфильм о взрослении с уникальным визуальным стилем, премьера которого состоялась в рамках «Двухнедельника режиссеров» в Каннах.



11-летняя Карин едет на летние каникулы в провинциальный японский городок, пока отец разбирается с накопившимися долгами. Там ее ждет дед — монах при местном храме, общающийся с духами. Среди его друзей — кот Андзу, который следит за бытом, а еще делает людям массаж. Именно Андзу и предстоит приглядывать за Карин, которой все здесь кажется новым и непонятным. Вместе с Андзу они изучат ближайший лес, познакомятся с множеством духов, а после даже отправятся в загробный мир, чтобы попытаться вернуть маму девочки.



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