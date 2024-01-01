Твой цвет (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Школьница с редкой способностью видеть цвета людей создает музыкальную группу с новыми друзьями. Трогательная история взросления «Твой цвет» — аниме от постановщицы «Формы голоса» Наоко Ямады.



Ученица католической школы Тоцуко видит мир совсем не так как окружающие. Она — синестет, и эмоции людей предстают перед ее глазами в виде цветов. Однажды ее внимание привлекает необычная лазурь одноклассницы Кими, но вскоре девушка перестает приходить в школу. Тогда Тоцуко отправляется на ее поиски и находит за прилавком книжного магазина. Там Кими работает, но ее настоящее увлечение — это игра на гитаре. Вместе с тихим парнем по имени Руи девушки создают музыкальную группу, чтобы справиться со своими проблемами и принять жизненные вызовы.



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