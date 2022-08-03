Последняя фантазия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Царь Персии решает уничтожить дьявола. Он оставляет власть принцу Захаку. Но зло вселяется в душу Захака. Недавние кошмары принца преследуют его и рождают предсказание о том, что молодой человек, отца которого Захак убил когда-то, свергнет нового правителя и восстановит мир в царстве.

