Последняя фантазия
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Последняя фантазия

Последняя фантазия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.42018, Akharin Dastan
Мультфильм, Боевик96 мин12+

О фильме

Царь Персии решает уничтожить дьявола. Он оставляет власть принцу Захаку. Но зло вселяется в душу Захака. Недавние кошмары принца преследуют его и рождают предсказание о том, что молодой человек, отца которого Захак убил когда-то, свергнет нового правителя и восстановит мир в царстве.

Страна
Иран
Жанр
Исторический, Мультфильм, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.8 IMDb