Спасти Санту (Фильм 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Веселая и трогательная рождественская комедия, которая напомнит, что чудеса случаются, даже если ты в них совсем не веришь. Фильм «Спасти Санту» отлично подходит для уютного вечера, когда хочется почувствовать праз�дничное настроение и от души посмеяться. Смотреть хороший семейный фильм можно в онлайн-кинотеатре Wink.
В центре сюжета — папа восьмилетнего Лукаса, который умудряется врезаться в настоящего Санта-Клауса! Санта попадает в больницу и не может разносить подарки, так что обязанности волшебника приходится взять на себя главному герою. Вот только он не умеет ни управлять оленями, ни работать с эльфами, ни соблюдать четкий график. Оказывается, быть Сантой не так уже просто.
Удастся ли герою исполнить все желания детей, не испортить праздник и заслужить уважение собственного сына? Чтобы узнать, советуем смотреть «Спасти Санту». Включайте фильм на Wink и готовьтесь к волшебным приключениям!
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Информация
Рейтинг
- ХМРежиссёр
Хоакин
Масон
- ЭСАктёр
Эрнесто
Севилья
- ССАктёр
Сантьяго
Сегура
- УХАктёр
Унакс
Хейден
- ПЧАктёр
Пабло
Чьяпелья
- МБАктриса
Мария
Ботто
- ХРАктёр
Хоакин
Рейес
- ПДАктриса
Паулина
Давила
- ВДАктёр
Вадхир
Дербес
- ЭГАктёр
Эмилио
Гавира
- ДТАктёр
Джанфри
Топера
- JdАктёр
José
de Luna
- ACАктёр
Aitor
Calderón
- ЭОАктёр
Энеко
Отеро
- DGАктёр
Diego
González
- ДКАктёр
Даниэль
Коронадо
- MGАктёр
Mateo
Gordo
- ЛМАктриса
Лидия
Мингез
- КААктриса
Кармела
Аранбуру
- РААктриса
Рут
Армас
- ФАСценарист
Франциско
Арналь
- ДМСценарист
Даниэль
Монедеро
- КМПродюсер
Кико
Мартинес
- ФАПродюсер
Фрэнк
Ариза
- РМПродюсер
Рикардо
Марко Буде
- ECПродюсер
Elena
Calvo de Mora
- МЛПродюсер
Мария
Луиза Гутьеррес
- КХПродюсер
Кристофер
Хул
- ХЛПродюсер
Хосе
Луис Хименес
- ИСПродюсер
Игнасио
Саласар Симпсон
- МЧХудожница
Марта
Чапарро
- MTХудожник
Maite
Tarilonte
- ПХХудожница
Паула
Хараба
- АСОператор
Альфонсо
Сегура
- ФЛКомпозитор
Франциско
Лоренсо Алонсо