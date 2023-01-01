Спасти Санту (Фильм 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Веселая и трогательная рождественская комедия, которая напомнит, что чудеса случаются, даже если ты в них совсем не веришь. Фильм «Спасти Санту» отлично подходит для уютного вечера, когда хочется почувствовать праз�дничное настроение и от души посмеяться. Смотреть хороший семейный фильм можно в онлайн-кинотеатре Wink.



В центре сюжета — папа восьмилетнего Лукаса, который умудряется врезаться в настоящего Санта-Клауса! Санта попадает в больницу и не может разносить подарки, так что обязанности волшебника приходится взять на себя главному герою. Вот только он не умеет ни управлять оленями, ни работать с эльфами, ни соблюдать четкий график. Оказывается, быть Сантой не так уже просто.



Удастся ли герою исполнить все желания детей, не испортить праздник и заслужить уважение собственного сына? Чтобы узнать, советуем смотреть «Спасти Санту». Включайте фильм на Wink и готовьтесь к волшебным приключениям!



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