Здравствуй, мир (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.22019, Hello World
Аниме, Мультфильм93 мин12+
О фильме
Киото, 2027 год. 16-летний Наоми Катагаки встречает самого себя, но на 10 лет старше. Гость из будущего прибыл, чтобы исправить ошибки прошлого и спасти возлюбленную. Сейчас девушка является одноклассницей Катагаки, поэтому первым делом парень начинает дружить с ней. Оба Наоми уверенно идут к тому, чтобы изменить прошлое, пока не попадают в поле зрения противников перемен.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Мелодрама, Аниме
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ТИРежиссёр
Томохико
Ито
- ТМАктёр
Тори
Мацудзака
- МХАктриса
Минами
Хамабэ
- ТКАктёр
Такуми
Китамура
- ХФАктриса
Харука
Фукухара
- МКАктриса
Минако
Котобуки
- ТКАктёр
Такэхито
Коясу
- РКАктриса
Риэ
Кугимия
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мишутин
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- СНМонтажёр
Сигэру
Нисияма
- ЁООператор
Ёсики
Обата