Здравствуй, мир
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Здравствуй, мир

Здравствуй, мир (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.22019, Hello World
Аниме, Мультфильм93 мин12+

О фильме

Киото, 2027 год. 16-летний Наоми Катагаки встречает самого себя, но на 10 лет старше. Гость из будущего прибыл, чтобы исправить ошибки прошлого и спасти возлюбленную. Сейчас девушка является одноклассницей Катагаки, поэтому первым делом парень начинает дружить с ней. Оба Наоми уверенно идут к тому, чтобы изменить прошлое, пока не попадают в поле зрения противников перемен.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Мелодрама, Аниме
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Здравствуй, мир»