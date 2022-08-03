Здравствуй, мир (фильм, 2019) смотреть онлайн

Киото, 2027 год. 16-летний Наоми Катагаки встречает самого себя, но на 10 лет старше. Гость из будущего прибыл, чтобы исправить ошибки прошлого и спасти возлюбленную. Сейчас девушка является одноклассницей Катагаки, поэтому первым делом парень начинает дружить с ней. Оба Наоми уверенно идут к тому, чтобы изменить прошлое, пока не попадают в поле зрения противников перемен.

