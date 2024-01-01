Луда: Дух леса (фильм, 2024) смотреть онлайн

Луда: Дух леса
Луда: Дух леса
2024, Yao guai sen lin
Приключения, Фантастика83 мин18+

О фильме

После исчезновения родителей маленькая девочка оказывается в лесу, населенном странными существами. Красочное фэнтези «Луда: Дух леса» — мультфильм, вдохновленный народными тайваньскими сказками.

12-летняя Лаки отправляется в таинственный лес после необъяснимого исчезновения родителей. В его чаще обитают сказочные создания, но не все они дружелюбны, а заблудиться здесь легче легкого. К счастью, Лаки встречает веселую девочку-духа по имени Луда, которая хорошо знает лес. Вместе они пускаются в опасное приключение, чтобы найти родителей Лаки. В дороге им будут мешать самые разные существа, но испытания только укрепят их дружбу. Однако Лаки даже не подозревает, что у ее новой подруги может быть своя цель.

Страна
Тайвань
Жанр
Фантастика, Приключения
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг