Луда: Дух леса (фильм, 2024) смотреть онлайн

После исчезновения родителей маленькая девочка оказывается в лесу, населенном странными существами. Красочное фэнтези «Луда: Дух леса» — мультфильм, вдохновленный народными тайваньскими сказками.



12-летняя Лаки отправляется в таинственный лес после необъяснимого исчезновения родителей. В его чаще обитают сказочные создания, но не все они дружелюбны, а заблудиться здесь легче легкого. К счастью, Лаки встречает веселую девочку-духа по имени Луда, которая хорошо знает лес. Вместе они пускаются в опасное приключение, чтобы найти родителей Лаки. В дороге им будут мешать самые разные существа, но испытания только укрепят их дружбу. Однако Лаки даже не подозревает, что у ее новой подруги может быть своя цель.



Насколько крепкой окажется дружба девочек и какие приключения их ждут, расскажет мультфильм «Луда: Дух леса» (2024).



