Королевская нянька (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Рождественская комедия о сотруднице разведывательной службы, которой приходится притворяться няней в королевской семье, чтобы предотвратить заговор.
За три недели до Рождества агенты МИ-5 Уоллес и Клэр узнают, что неизвестные злоумышленники собирают информацию о королевской семье и системе безопасности их дворца. Их начальство поручает им внедрится в ряды обслуги — в частности, Клэр предстоит стать няней для детей. Проблема в том, что она росла сиротой, ее так никто и не удочерил, и Клэр понятия не имеет, как заботиться о детях, тем более из знатной семьи. Теперь она в короткий срок должна обучиться всем необходимым навыкам с мисс Лэндсбери, профессиональной няней для будущих монархов. Осталось только завоевать доверие детей, а это будет не так-то просто.
Сможет ли Клэр втереться к ним в доверие и выполнить миссию, вы узнаете из комедии «Королевская нянька» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Джонатан
Райт
- РСАктриса
Рэйчел
Скарстен
- ДДАктёр
Дэн
Джиннотт
- ГСАктриса
Грета
Скакки
- ТМАктёр
Туссэн
Меги
- ИУАктёр
Изабель
Уилсон
- ФЛАктёр
Феникс
Ларош
- КШАктриса
Кэти
Шеридан
- ДДАктёр
Джаррет
Дж. Мерц
- МСАктёр
Мартин
Сваби
- РУАктёр
Ричард
Уэллс
- БДСценарист
Брук
Дархэм
- ХТПродюсер
Хьюберт
Тойнт
- ЛБПродюсер
Лейф
Бристоу
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- РГОператор
Расс
Гузи