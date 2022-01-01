Королевская нянька
Wink
Детям
Королевская нянька
8.52022, The Royal Nanny
Комедии, Драмы81 мин12+
Суровая разведчица из МИ-5 притворяется няней, чтобы предотвратить заговор против королевской семьи
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Королевская нянька (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Рождественская комедия о сотруднице разведывательной службы, которой приходится притворяться няней в королевской семье, чтобы предотвратить заговор.

За три недели до Рождества агенты МИ-5 Уоллес и Клэр узнают, что неизвестные злоумышленники собирают информацию о королевской семье и системе безопасности их дворца. Их начальство поручает им внедрится в ряды обслуги — в частности, Клэр предстоит стать няней для детей. Проблема в том, что она росла сиротой, ее так никто и не удочерил, и Клэр понятия не имеет, как заботиться о детях, тем более из знатной семьи. Теперь она в короткий срок должна обучиться всем необходимым навыкам с мисс Лэндсбери, профессиональной няней для будущих монархов. Осталось только завоевать доверие детей, а это будет не так-то просто.

Сможет ли Клэр втереться к ним в доверие и выполнить миссию, вы узнаете из комедии «Королевская нянька» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
Канада, Бельгия, США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевская нянька»

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