Маленький Николя (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Трогательный анимационный фильм, показывающий полюбившегося многим героя детских комиксов и книг с точки зрения его создателей. Однажды художник Жан-Жак Семпе начал набрасывать идеи образов для новых персонажей, пока на бумаге перед ним не появился милый мальчишка в красной жилетке. Рене Госинни, писатель и друг Семпе, увидел в нем потенциал и подключился к творческому процессу. Так на свет появился маленький Николя, в приключениях которого перемешалось воображение авторов и их личный опыт. В какой-то момент мальчик буквально оживает на глазах Семпе и Госинни, вступая с ними в настоящие беседы. Увидеть творческий процесс дуэта, а также известные эпизоды из жизни знаменитого героя французской литературы можно в мультфильме 2022 года «Маленький Николя», посмотрев его онлайн в хорошем качестве на Wink.
СтранаФранция, Люксембург
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
