5 сантиметров в секунду (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.52007, Byosoku 5 senchimetoru
Аниме, Мультфильм60 мин12+
О фильме
Три истории из жизни Такаки Тоно, которые начинаются в Японии в середине 1990-х годов.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Драма, Мелодрама, Аниме
КачествоFull HD, SD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МСРежиссёр
Макото
Синкай
- КМАктёр
Кэндзи
Мидзухаси
- ЁКАктриса
Ёсими
Кондо
- СХАктриса
Сатоми
Ханамура
- АОАктриса
Аяка
Оноэ
- РМАктриса
Риса
Мидзуно
- ЮТАктриса
Юка
Тэрадзаки
- ЮНАктриса
Юко
Накамура
- МИАктёр
Масами
Ивасаки
- РКАктриса
Рэи
Кондо
- ХСАктёр
Хироси
Симодзаки
- МССценарист
Макото
Синкай
- МСПродюсер
Макото
Синкай
- ЧДПродюсер
Чхон
Джин-хо
- БААктёр дубляжа
Борис
Алексеев
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Симанович
- ЮЛАктриса дубляжа
Юлия
Лихобабина
- НПАктриса дубляжа
Наталья
Пташникова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лаенко
- МСХудожник
Макото
Синкай
- МСМонтажёр
Макото
Синкай
- МСОператор
Макото
Синкай
- ТКомпозитор
Тэнмон