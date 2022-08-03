5 сантиметров в секунду
Wink
Детям
5 сантиметров в секунду

5 сантиметров в секунду (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.52007, Byosoku 5 senchimetoru
Аниме, Мультфильм60 мин12+

О фильме

Три истории из жизни Такаки Тоно, которые начинаются в Японии в середине 1990-х годов.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Драма, Мелодрама, Аниме
Качество
Full HD, SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «5 сантиметров в секунду»