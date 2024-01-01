Фильм Дикая семейка
2024, Sauvages
Мультфильм, Семейный12+
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О фильме
11-летняя Керия живёт с отцом на острове Борнео рядом с тропическими лесами. Покойная мать девочки принадлежала к коренному народу пунанов, но Керию это не интересовало, пока в их доме не появилась родня со стороны матери — дед и маленький, но независимый кузен Селаи. Их племя живёт в лесу, но лесозаготовительные компании начали массовую вырубку деревьев, и жизнь племени оказывается в опасности. Керия решает помочь родне и спасти лес.
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СтранаШвейцария, Франция, Бельгия, Великобритания
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb