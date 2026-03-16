Нескучная лаборатория
Wink
Детям
Нескучная лаборатория
6.72022, Нескучная лаборатория 1 сезон
Блог6+

Нескучная лаборатория (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Нескучная Лаборатория» — это образовательный проект, предлагающий безопасные и простые научные опыты для детей, которые можно проводить дома или в детском саду из подручных материалов. Проект включает пошаговые видео-инструкции, развивает познавательный интерес, творческое мышление и помогает изучать окружающий мир через игру.

Страна
Россия
Жанр
Блог

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