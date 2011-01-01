Письмо для Момо (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Девочка-подросток, переехавшая с мамой из Токио в деревню, знакомится с тремя гоблинами, поселившимися на чердаке ее дома. Анимационная сказка «Письмо для Момо» (2011) — доброе и светлое аниме о семье и дружбе от одного из художников «Призрака в доспехах».



Потеряв отца, юная Момо вместе с матерью Икуко перебираются из Токио на маленький остров, где живут ее дядя и тетя. Момо скучает по энергии большого города, а семейный дом кажется ей пустым и пугающим. Пока Икуко ездит на семинары на соседний остров, Момо остается одна и слышит голоса с чердака. Вскоре она узнает, что они принадлежат трем гоблинам по имени Ива, Кава и Маме. Они не едят людей, как в сказках, но не прочь обворовать фруктовые сады и совершить налет на холодильник. Троица быстро находит с Момо общий язык, а девушка понимает, что новые друзья как-то связаны с ее отцом.



