Очень странные делишки
Wink
Детям
Очень странные делишки
8.72019, The Strange Chores 2 сезона
Мультфильмы, Фэнтези12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Очень странные делишки (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Подростки Чарли и Пирс обнаруживают в доме старика Хелсинга портал в иные сверхъестественные миры. Поскольку Хелсинг в силу возраста уже не горит желанием путешествовать, он делает Чарли и Пирса своими учениками. Позже к ним присоединяется озорная девочка-призрак Кью, и юная троица отправляется навстречу приключениям.

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Рейтинг

8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Очень странные делишки»

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