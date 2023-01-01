Очень странные делишки (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Подростки Чарли и Пирс обнаруживают в доме старика Хелсинга портал в иные сверхъестественные миры. Поскольку Хелсинг в силу возраста уже не горит желанием путешествовать, он делает Чарли и Пирса своими учениками. Позже к ним присоединяется озорная девочка-призрак Кью, и юная троица отправляется навстречу приключениям.



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