Елочка для всех (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
8.92001, Елочка для всех
Мультфильм, Советские мультфильмы8 мин12+
О фильме
Распевая самую главную новогоднюю песенку «В лесу родилась елочка», звери на разных континентах внезапно поняли, что им очень жалко это деревце. Тогда они отправились на поиски елочки, прихватив с собой подарки: мороженое, варежки, сапожки.
СтранаРоссия
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
