Елочка для всех (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Елочка для всех (фильм, 2001)

8.92001, Елочка для всех
Мультфильм, Советские мультфильмы8 мин12+

О фильме

Распевая самую главную новогоднюю песенку «В лесу родилась елочка», звери на разных континентах внезапно поняли, что им очень жалко это деревце. Тогда они отправились на поиски елочки, прихватив с собой подарки: мороженое, варежки, сапожки.

Страна
Россия
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

4.9 КиноПоиск

