Wink
Детям
Елочка для всех
Актёры и съёмочная группа фильма «Елочка для всех»

Актёры и съёмочная группа фильма «Елочка для всех»

Режиссёры

Галина Мелько

Галина Мелько

Режиссёр

Актёры

Александр Пинегин

Александр Пинегин

Актёрозвучка
Елена Пинегина

Елена Пинегина

Актрисаозвучка
Наталья Тарасова

Наталья Тарасова

Актрисаозвучка
Реваз Чиринашвили

Реваз Чиринашвили

Актёрозвучка
Александр Тимофеевский

Александр Тимофеевский

Актёрозвучка

Сценаристы

Александр Тимофеевский

Александр Тимофеевский

Сценарист

Продюсеры

Эрнест Рахимов

Эрнест Рахимов

Продюсер

Художники

Анна Атаманова

Анна Атаманова

Художница
Анна Баскакова

Анна Баскакова

Художница
Наталия Голованова

Наталия Голованова

Художница
Екатерина Бим

Екатерина Бим

Художница
Екатерина Грушина

Екатерина Грушина

Художница

Монтажёры

Наталия Степанцева

Наталия Степанцева

Монтажёр

Композиторы

Александр Пинегин

Александр Пинегин

Композитор