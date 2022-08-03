Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй (фильм, 1994) смотреть онлайн

Япония, 1960-е. Полным ходом идет вырубка и застройка лесов в окрестностях Токио. Издревле обитающие на холмах Тама енотовидные собаки, известные как тануки, решают отстоять родные территории. Для этого им нужно освежить данный от природы навык принимать облик любого существа, даже человека. Молодые тануки объединяются с опытными мастерами перевоплощения, чтобы с помощью разнообразных уловок дать отпор людям. Удастся ли им остановить безжалостную поступь технического прогресса?

