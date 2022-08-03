Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
Wink
Детям
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
8.71994, Heisei tanuki gassen pompoko
Аниме, Драма114 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй (фильм, 1994) смотреть онлайн

О фильме

Япония, 1960-е. Полным ходом идет вырубка и застройка лесов в окрестностях Токио. Издревле обитающие на холмах Тама енотовидные собаки, известные как тануки, решают отстоять родные территории. Для этого им нужно освежить данный от природы навык принимать облик любого существа, даже человека. Молодые тануки объединяются с опытными мастерами перевоплощения, чтобы с помощью разнообразных уловок дать отпор людям. Удастся ли им остановить безжалостную поступь технического прогресса?

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мультфильм, Драма, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй»