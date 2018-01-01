Wink
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
Актёры и съёмочная группа фильма «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй»

Режиссёры

Исао Такахата

Isao Takahata
Режиссёр

Актёры

Синтё Коконтэи

Shinchô Kokontei
Актёррассказчик
Макото Нономура

Makoto Nonomura
АктёрShôkichi
Юрико Исида

Yuriko Ishida
АктрисаOkiyo
Норихэй Мики

Norihei Miki
АктёрSeizaemon
Нидзико Киёкава

Nijiko Kiyokawa
АктрисаFireball Oroku
Сигэру Идзумия

Shigeru Izumiya
АктёрGonta
Ганносукэ Асия

Gannosuke Ashiya
АктёрInugami Gyobu
Такэхиро Мурата

Takehiro Murata
АктёрBunta
Бэйтё Кацура

Beichô Katsura
АктёрKinchô Daimyôjin the Sixth
Бунси Кацура VI

Bunshi Katsura VI
АктёрYashimano Hage

Сценаристы

Исао Такахата

Isao Takahata
Сценарист
Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Сценарист

Продюсеры

Тосио Судзуки

Toshio Suzuki
Продюсер
Ясуёси Токума

Yasuyoshi Tokuma
Продюсер
Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Продюсер

Художники

Кадзуо Ога

Kazuo Oga
Художник

Монтажёры

Такэси Сэяма

Takeshi Seyama
Монтажёр

Операторы

Ацуси Окуи

Atsushi Okui
Оператор