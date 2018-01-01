Актёры и съёмочная группа фильма «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй»

WinkДетямПомпоко: Война тануки в период ХэйсэйАктёры и съёмочная группа фильма «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй»
Режиссёры
Актёры
Актёррассказчик
Синтё КоконтэиShinchô Kokontei
АктёрShôkichi
Макото НономураMakoto Nonomura
АктрисаOkiyo
Юрико ИсидаYuriko Ishida
АктёрSeizaemon
Норихэй МикиNorihei Miki
АктрисаFireball Oroku
Нидзико КиёкаваNijiko Kiyokawa
АктёрGonta
Сигэру ИдзумияShigeru Izumiya
АктёрInugami Gyobu
Ганносукэ АсияGannosuke Ashiya
АктёрBunta
Такэхиро МуратаTakehiro Murata
АктёрKinchô Daimyôjin the Sixth
Бэйтё КацураBeichô Katsura
АктёрYashimano Hage