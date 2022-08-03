Познакомьтесь с веселой японской семейкой Ямада, живущей по принципу «ни дня без приключений»! Вы увидите, как неунывающая бабуля Сигэ легко и беззаботно относится к старости. Узнаете рецепты максимально простых блюд от еe дочери Мацуко и секреты воспитания сына-подростка от мужа Мацуко Такаси, а также – умилитесь очаровательным шалостям самой младшей представительницы Ямада, крошки Ноноку.

