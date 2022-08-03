Наши соседи Ямада
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Наши соседи Ямада
7.31999, Houhokekyo tonari no Yamada-kun
Мультфильм, Аниме99 мин16+

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Наши соседи Ямада (фильм, 1999) смотреть онлайн

О фильме

Познакомьтесь с веселой японской семейкой Ямада, живущей по принципу «ни дня без приключений»! Вы увидите, как неунывающая бабуля Сигэ легко и беззаботно относится к старости. Узнаете рецепты максимально простых блюд от еe дочери Мацуко и секреты воспитания сына-подростка от мужа Мацуко Такаси, а также – умилитесь очаровательным шалостям самой младшей представительницы Ямада, крошки Ноноку.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Аниме
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наши соседи Ямада»