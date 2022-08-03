7.31999, Houhokekyo tonari no Yamada-kun
Мультфильм, Аниме99 мин16+
Этот фильм пока недоступен
Наши соседи Ямада (фильм, 1999) смотреть онлайн
О фильме
Познакомьтесь с веселой японской семейкой Ямада, живущей по принципу «ни дня без приключений»! Вы увидите, как неунывающая бабуля Сигэ легко и беззаботно относится к старости. Узнаете рецепты максимально простых блюд от еe дочери Мацуко и секреты воспитания сына-подростка от мужа Мацуко Такаси, а также – умилитесь очаровательным шалостям самой младшей представительницы Ямада, крошки Ноноку.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Аниме
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ИТРежиссёр
Исао
Такахата
- ХИАктёр
Хаято
Исохата
- МААктриса
Масако
Араки
- НУАктриса
Наоми
Уно
- ТМАктёр
Тору
Масуока
- ЮААктриса
Юкидзи
Асаока
- АЯАктриса
Акико
Яно
- КЯАктёр
Косандзи
Янагия
- АМАктёр
Акира
Мацуда
- ТМАктриса
Тётё
Мияко
- ТНАктриса
Тамао
Накамура
- ИТСценарист
Исао
Такахата
- ЯТПродюсер
Ясуёси
Токума
- ЁТХудожник
Ёдзи
Такэсигэ
- НТХудожник
Наоя
Танака
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- АООператор
Ацуси
Окуи
- АЯКомпозитор
Акико
Яно