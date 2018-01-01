WinkДетямНаши соседи ЯмадаАктёры и съёмочная группа фильма «Наши соседи Ямада»
Актёры и съёмочная группа фильма «Наши соседи Ямада»
Режиссёры
Актёры
АктёрNoboru
Хаято ИсохатаHayato Isohata
АктрисаShige
Масако АракиMasako Araki
АктрисаNonoko
Наоми УноNaomi Uno
АктёрTakashi
Тору МасуокаToru Masuoka
АктрисаMatsuko
Юкидзи АсаокаYukiji Asaoka
АктрисаMs. Fujiwara
Акико ЯноAkiko Yano
АктёрHaiku Poem Reader
Косандзи ЯнагияKosanji Yanagiya
Актёрозвучка
Акира МацудаAkira Matsuda
АктрисаGrandman Kikuchi
Тётё МиякоChocho Miyako
АктрисаShige's Friend