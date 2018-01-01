Wink
Детям
Наши соседи Ямада
Актёры и съёмочная группа фильма «Наши соседи Ямада»

Режиссёры

Исао Такахата

Isao Takahata
Режиссёр

Актёры

Хаято Исохата

Hayato Isohata
АктёрNoboru
Масако Араки

Masako Araki
АктрисаShige
Наоми Уно

Naomi Uno
АктрисаNonoko
Тору Масуока

Toru Masuoka
АктёрTakashi
Юкидзи Асаока

Yukiji Asaoka
АктрисаMatsuko
Акико Яно

Akiko Yano
АктрисаMs. Fujiwara
Косандзи Янагия

Kosanji Yanagiya
АктёрHaiku Poem Reader
Акира Мацуда

Akira Matsuda
Актёрозвучка
Тётё Мияко

Chocho Miyako
АктрисаGrandman Kikuchi
Тамао Накамура

Tamao Nakamura
АктрисаShige's Friend

Сценаристы

Исао Такахата

Isao Takahata
Сценарист

Продюсеры

Ясуёси Токума

Yasuyoshi Tokuma
Продюсер

Художники

Ёдзи Такэсигэ

Yoji Takeshige
Художник
Наоя Танака

Naoya Tanaka
Художник

Монтажёры

Такэси Сэяма

Takeshi Seyama
Монтажёр

Операторы

Ацуси Окуи

Atsushi Okui
Оператор

Композиторы

Акико Яно

Akiko Yano
Композитор