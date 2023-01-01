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Фэнтези-фильмы
7.1
Самая большая луна
2024, 98 мин
6.8
Роковая экспедиция
2024, 86 мин
4.8
Вождь орков
2024, 89 мин
6.8
Партенопа
2024, 121 мин
8.3
Воины сумерек: Осада Коулуна
2024, 120 мин
7.9
Ворон
2024, 106 мин
8.6
Легенда
2024, 129 мин
7.6
Расхитители гробниц. Страж императора
2023, 88 мин
7.4
Расхитители гробниц. Королева монстров
2023, 88 мин
5.8
Загадка оборотня
2022, 88 мин
7.9
Расхитители гробниц. Зеркала призраков
2022, 104 мин
7.4
Расхитители гробниц. Манускрипт дракона
2022, 86 мин
7.8
Тайна амулета
2022, 91 мин
8.4
Бесст�рашный
2022, 124 мин
7.4
Красная Шапочка
2022, 96 мин
8.5
Девушка-невидимка
2019, 106 мин
8.6
Рассказы Русалочки
2018, 81 мин
8.6
Волшебный магазин
2017, 105 мин
9.5
Век Адалин
2015, 107 мин
7.8
Хроники призрачного племени
2015, 113 мин
8.3
Белокурая невеста из Лунного королевства
2014, 95 мин
8.6
Чародей и Белая Змея
2011, 89 мин
8.4
Время ведьм (в переводе Гоблина)
2010, 90 мин
8.7
Дориан Грей
2009, 107 мин
8.9
Тайна Мунакра
2008, 98 мин
8.5
Герой
2002, 95 мин
9.1
Легенда Багера Ванса
2000, 121 мин
9.4
Астерикс и Обеликс против Цезаря
1999, 105 мин
7.0
Прах времен - возвращение
1994, 89 мин