Эликсир
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Эликсир

Эликсир (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

4.91995, Эликсир
Фэнтези44 мин0+

О фильме

Выпив магический эликсир, писатель попадает в мир фантазий. Анимационно-игровая притча «Эликсир» — фильм Ирины Евтеевой, вольно объединивший несколько сюжетов из рассказов Э. Т. А. Гофмана. Картина получила несколько престижных наград как в России, так и за границей.

Сочинитель встречает незнакомца, который уговаривает его попробовать необычный напиток и сулит невероятное приключение. Поддавшись искушению, герой выпивает эликсир и оказывается в Зазеркалье. Он принимает образ студента медицинского факультета по имени Теодор. Там, в ином мире, полном тайн и мистики, населенном драконами и другими небывалыми существами, ему предстоит испытать загадочные транформации и встретиться со своими фантазиями и страхами.

Какие открытия ждут героя? Расскажет философская картина, навеянная романтизмом Гофмана. Приглашаем смотреть «Эликсир» фильм 1995 года в онлайн-кинотеатре Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

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