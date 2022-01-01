Кошмары лунного сада (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мрачное фэнтези о путешествии маленькой девочки в таинственные глубины подсознания. Пятилетняя Эмма просыпается от криков ругающихся родителей и падает с лестницы, пытаясь убежать от ссоры. Падение приводит к трагедии — малышка оказывается в коме. Пока безутешные родители молят о спасении дочери, Эмма начинает тревожное путешествие по лабиринтам своего разума. Вооруженная приемником, который ловит родительские голоса, она направляется к маяку, откуда идет радиосигнал. Добраться до него означает вернуться в сознание, но сделать это будет ох как непросто: на каждом шагу девочку подстерегают жуткие испытания, а по пятам за ней следует страшный монстр по прозвищу Зубы. Приготовьтесь увидеть необыкновенные «Кошмары лунного сада» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.



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