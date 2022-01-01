Кошмары лунного сада (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мрачное фэнтези о путешествии маленькой девочки в таинственные глубины подсознания. Пятилетняя Эмма просыпается от криков ругающихся родителей и падает с лестницы, пытаясь убежать от ссоры. Падение приводит к трагедии — малышка оказывается в коме. Пока безутешные родители молят о спасении дочери, Эмма начинает тревожное путешествие по лабиринтам своего разума. Вооруженная приемником, который ловит родительские голоса, она направляется к маяку, откуда идет радиосигнал. Добраться до него означает вернуться в сознание, но сделать это будет ох как непросто: на каждом шагу девочку подстерегают жуткие испытания, а по пятам за ней следует страшный монстр по прозвищу Зубы. Приготовьтесь увидеть необыкновенные «Кошмары лунного сада» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- РСРежиссёр
Райан
Стивенс Харрис
- ОДАктриса
Оги
Дьюк
- БДАктёр
Брионн
Дэвис
- ХЛАктёр
Хэйвен
Ли Харрис
- МОАктриса
Мария
Олсен
- ТЛАктёр
Тимоти
Ли ДеПрайст
- ФЕАктёр
Филлип
Е. Уокер
- АУАктриса
Анджелика
Уллоа
- ТМАктриса
Теа
МакКэй
- ДПАктёр
Джоэль
Пелльтье
- РССценарист
Райан
Стивенс Харрис
- ДМПродюсер
Джон
Майкл Эльферс
- КХПродюсер
Коллин
Харрис
- РСПродюсер
Райан
Стивенс Харрис
- РСХудожник
Райан
Стивенс Харрис
- РСМонтажёр
Райан
Стивенс Харрис
- ДМОператор
Дэйв
Мейерс