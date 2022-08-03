Джейн Б. глазами Аньес В.
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Джейн Б. глазами Аньес В.

Джейн Б. глазами Аньес В. (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

8.01987, Jane B. par Agnès V.
Фэнтези, Биография93 мин18+

О фильме

Икона 70-х Джейн Биркин примеряет на себя разные роли под руководством легенды «новой волны» Аньес Варда – в одном из самых необычных биографических фильмов в истории кино. Актриса, певица, муза Сержа Генсбура и мать Шарлотты Генсбур, женщина, в честь которой назвали дорогостоящую сумку, Биркин вдохновляет Варда нестандартной женственностью, уязвимостью и спонтанностью, отражением которой становится изобретательный кинопортрет. Ни постановщица, ни протагонистка не знают, каким в итоге получится фильм. Аньес дает Джейн актерские задания разной степени комфортности, снимая ее то в образе Ариадны, то возлюбленной Тарзана, то Жанны д`Арк, и дополняет эти перформансы интервью самой актрисы, тем самым позволяя зрителю заглянуть в душу творческого человека – в профессии и за ее пределами.

Страна
Франция
Жанр
Фэнтези, Биография
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb