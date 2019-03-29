Аньес Варда

Wink
Agnès Varda

Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер, Монтажёр
Дата рождения
30 мая 1928 г. (90 лет)
Дата смерти
29 марта 2019 г.

