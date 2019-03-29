WinkАньес Варда
Аньес Варда
Agnès Varda
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист, Продюсер, Монтажёр
- Дата рождения
- 30 мая 1928 г. (90 лет)
- Дата смерти
- 29 марта 2019 г.
Фильмография
Режиссёр
- 7.2
Сто и одна ночь Симона Синема1994, 100 минБесплатно
- 8.0
Джейн Б. глазами Аньес В.1987, 93 минБесплатно
- 6.8
Мастер кунг-фу1987, 76 минБесплатно
- 7.3
Без крыши, вне закона1985, 105 минБесплатно
- 7.5
Одна поет, другая нет1976, 116 минБесплатно
- 6.8
Львиная любовь1969, 108 минБесплатно
- 7.6
Счастье1965, 77 минБесплатно
- 8.1
Клео от 5 до 71962, 86 минБесплатно
- 7.7
Пуэнт-Курт1955, 77 минБесплатно
