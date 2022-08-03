Одна поет, другая нет (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Драма знаковой французской кинематографистки Аньес Варда — о двух подругах, которые сближаются на фоне тотальной социальной несправедливости. 1962 год. 17-летняя Полин узнает свою давнюю подругу Сюзанн на одной из работ фотовыставки. Автор фото — Джером, с которым Сюзанн встречается вне брака, но уже родила от него двоих детей и ждет третьего. Она опасается, что не сможет позволить себе завести еще одного ребенка, и уговаривает Полин помочь ей с деньгами на аборт, ведь та родилась в обеспеченной семье. Узнав о поступке дочери, родители Полин устраивают скандал, а девушка решает бросить школу, уйти из дома и стать певицей.

