Одна поет, другая нет (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
7.41976, L'une chante l'autre pas
Драма, Исторический116 мин18+
О фильме
Драма знаковой французской кинематографистки Аньес Варда — о двух подругах, которые сближаются на фоне тотальной социальной несправедливости. 1962 год. 17-летняя Полин узнает свою давнюю подругу Сюзанн на одной из работ фотовыставки. Автор фото — Джером, с которым Сюзанн встречается вне брака, но уже родила от него двоих детей и ждет третьего. Она опасается, что не сможет позволить себе завести еще одного ребенка, и уговаривает Полин помочь ей с деньгами на аборт, ведь та родилась в обеспеченной семье. Узнав о поступке дочери, родители Полин устраивают скандал, а девушка решает бросить школу, уйти из дома и стать певицей.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb