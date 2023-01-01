Мастер кунг-фу (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мари-Джейн — англичанка, живущая во Франции, мать одиночка, воспитывающая двух дочерей. Однажды на вечеринке, которую устроила еe старшая дочь Люси, она знакомится с четырнадцатилетним Жульеном, который учится вместе с еe дочерью. И если раньше Жульен всe свободное время проводил в салоне виде�оигр, то теперь он всe чаще и чаще стал встречаться с Мари-Джейн.



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