Клео от 5 до 7 (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Начинающая певица Флоранс обеспокоена своим здоровьем и, в ожидании результатов медицинского теста, она идeт к гадалке. Карты Таро показывают смерть, и, хотя гадалка пытается это скрыть, Клео окончательно теряет душевный покой. Не находя ни понимания, ни сочувствия своим тревогам, охваченная �смятением, Клео не может оставаться дома и выходит на улицу. Она заходит в кафе, встречается с подругой, бродит по городу и знакомится с молодым мужчиной, который, гуляя по парку, прощается с мирной жизнью - он солдат и ему предстоит отъезд в Алжир, где идeт война...



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