Клео от 5 до 7 (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
8.21962, Cléo de 5 à 7
Драмы, Комедии86 мин18+
Сюжет
Начинающая певица Флоранс обеспокоена своим здоровьем и, в ожидании результатов медицинского теста, она идeт к гадалке. Карты Таро показывают смерть, и, хотя гадалка пытается это скрыть, Клео окончательно теряет душевный покой. Не находя ни понимания, ни сочувствия своим тревогам, охваченная �смятением, Клео не может оставаться дома и выходит на улицу. Она заходит в кафе, встречается с подругой, бродит по городу и знакомится с молодым мужчиной, который, гуляя по парку, прощается с мирной жизнью - он солдат и ему предстоит отъезд в Алжир, где идeт война...
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- АВРежиссёр
Аньес
Варда
- КМАктриса
Коринн
Маршан
- АБАктёр
Антуан
Бурсейе
- ДДАктриса
Доминик
Даврэ
- ДБАктриса
Доротея
Бланк
- МЛАктёр
Мишель
Легран
- ХЛАктёр
Хосе
Луис де Вильялонга
- ЛПАктриса
Лойе
Пайен
- РДАктриса
Рене
Дюшато
- ЛМАктриса
Люсьенн
Маршан
- СКАктёр
Серж
Корбер
- АВСценарист
Аньес
Варда
- ЖдПродюсер
Жорж
де Борегар
- Продюсер
Карло
Понти
- БЭХудожник
Бернард
Эвейн
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран