Пуэнт-Курт (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пуэнт-Курт - крошечный рыбачий посeлок на берегу Средиземного моря неподалeку от города Сет. Те, кто уезжают оттуда, редко возвращаются назад. Так и Луи - уехав в Париж, он 12 лет не был на родине. «Здесь не на что смотреть», - говорит он. Но всe-таки он приезжает - в трудный момент своей жизни, когда его жена хочет уйти от него. Они вместе бродят по окрестностям посeлка, пытаясь сказать друг другу что-то важное, пытаясь понять друг друга...



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