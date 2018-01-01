Wink
Сильвия Монфор
Сильвия Монфор

Сильвия Монфор

Silvia Monfort

Карьера
Актриса
Дата рождения
7 июня 1923 г. (67 лет)
Дата смерти
30 марта 1991 г.

Фильмография

Актриса